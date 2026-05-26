Развитие горного кластера Алматы откроет новые возможности для бизнеса - НПП

Председатель регионального совета Палата предпринимателей Алматы Максат Кикимов заявил, что проект развития Алматинского горного кластера способен дать новый импульс предпринимательству и туризму, передает BAQ.kz.

Соответствующее заявление прозвучало во время обсуждения проекта Almaty Super Ski.

Что получит бизнес

По словам Максата Кикимова, бизнес-сообщество поддерживает инициативу системного развития горного кластера Алматы.

Он отметил, что проект предполагает не только строительство туристической инфраструктуры, но и формирование новой сервисной экономики.

"Алматинский горный кластер - это мощный двигатель экономики, источник новых рабочих мест и долгосрочный драйвер для отечественного малого и среднего бизнеса", - заявил Кикимов.

Курортные деревни и новые сервисы

Одним из ключевых элементов проекта, по его словам, станет создание курортных деревень.

Там планируется развитие проката лыжного и туристического снаряжения, школ инструкторов, этнокультурных площадок, а также небольших производств и сервисных объектов.

Кроме того, развитие горного туризма, как отметил спикер, создаст устойчивый спрос на продукцию казахстанских производителей.

Гостиницы и рестораны будут закупать фермерскую продукцию, текстиль, мебель и строительные материалы.

Тысячи рабочих мест

По оценке Палаты предпринимателей, проект позволит создать тысячи новых рабочих мест не только в туристической отрасли, но и в сферах торговли, транспорта и услуг.

"Мы превращаем Алматы в центр, куда туристы смогут приезжать круглый год. Это даст малому и среднему бизнесу возможность получать стабильный доход", - подчеркнул Максат Кикимов.

Он также отметил, что развитие горного кластера позволит эффективнее использовать территории, которые сегодня остаются недостаточно востребованными.

По мнению спикера, проект поможет укрепить позиции Алматы как одного из крупнейших туристических и деловых центров Центральной Азии.