Развитие науки и инноваций станет стратегическим приоритетом государства – ученый
На заседании Конституционной комиссии научный руководитель Центра прикладных экономических исследований Жаксыбек Кулекеев предложил закрепить в обновленной Конституции нормы о развитии науки, образования и инноваций как стратегическое направление деятельности государства, передает BAQ.KZ.
По его словам, соответствующее предложение получило поддержку большинства членов комиссии и было отражено в проекте Основного закона.
"В преамбуле закреплена формулировка: "ориентируясь на ценности культуры и образования, достижения науки и инноваций". При этом пункт 3 статьи 1 проекта нуждается в уточнении в русскоязычной версии текста. Считаю целесообразным сформулировать эту норму на казахском языке следующим образом: "Республика Казахстан признаёт развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций стратегическим направлением деятельности государства"", — отметил он.
Он добавил, что важным уточнением является использование термина "білім", который охватывает как процесс образования, так и получение знаний, что отражает глубокий смысл казахского языка.
"Учитывая глубокий смысл слова "білім", достаточно использовать именно этот термин, не заменяя его словосочетанием "білім беру"", — пояснил член комиссии.
Кулекеев также остановился на планируемых изменениях в статье 30 Конституции, которые закрепят светский характер системы образования и воспитания.
"В действующем проекте статья состоит из пяти пунктов. Первые четыре полностью заимствованы из действующей Конституции без изменений, а пятый пункт - новая норма. Его казахоязычная редакция звучит следующим образом: "За исключением духовных (религиозных) образовательных организаций, система образования и воспитания в организациях и учреждениях Республики Казахстан носит светский характер". В случае поддержки этой нормы станет очевидным, что ряд противоречий, периодически возникающих в обществе, получат правовое разрешение на законном основании", — подчеркнул Жаксыбек Кулекеев.
