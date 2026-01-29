На заседании Конституционной комиссии научный руководитель Центра прикладных экономических исследований Жаксыбек Кулекеев предложил закрепить в обновленной Конституции нормы о развитии науки, образования и инноваций как стратегическое направление деятельности государства, передает BAQ.KZ.

По его словам, соответствующее предложение получило поддержку большинства членов комиссии и было отражено в проекте Основного закона.

"В преамбуле закреплена формулировка: "ориентируясь на ценности культуры и образования, достижения науки и инноваций". При этом пункт 3 статьи 1 проекта нуждается в уточнении в русскоязычной версии текста. Считаю целесообразным сформулировать эту норму на казахском языке следующим образом: "Республика Казахстан признаёт развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций стратегическим направлением деятельности государства"", — отметил он.

Он добавил, что важным уточнением является использование термина "білім", который охватывает как процесс образования, так и получение знаний, что отражает глубокий смысл казахского языка.

"Учитывая глубокий смысл слова "білім", достаточно использовать именно этот термин, не заменяя его словосочетанием "білім беру"", — пояснил член комиссии.

Кулекеев также остановился на планируемых изменениях в статье 30 Конституции, которые закрепят светский характер системы образования и воспитания.