В Казахстане снова разгорелась дискуссия о социальном иждивенчестве после недавнего послания президента, передает BAQ.KZ со ссылкой на ranking.kz.

В СМИ и соцсетях активно обсуждают, правда ли, что всё больше людей живут за счёт пособий, и даже разводятся ради получения социальных выплат. Но насколько эти утверждения соответствуют реальности? Официальные данные и комментарии чиновников дают совсем иную картину.

По статистике Бюро национальной статистики, число разводов в стране за последние годы не увеличилось, а наоборот — заметно сократилось: если в 2019 году через развод прошло почти 60 тысяч пар, то в 2024 — около 40 тысяч. Таким образом, распространённое мнение о том, что выплаты неполным семьям стимулируют распад браков, не подтверждается цифрами.

В Казахстане существует несколько видов социальных пособий. Самая крупная категория — государственное социальное пособие, получаемое почти 870 тысячами человек в прошлом году, и сумма выплат только за первые четыре месяца этого года превысила 200 миллиардов тенге. Среди получателей — многодетные семьи, матери с наградами "Алтын алқа" и другие категории. Критика в адрес социальных выплат связана с тем, что пособия получают не только нуждающиеся, но и обеспеченные семьи, что вызывает вопросы об эффективности системы.

Специальные государственные пособия получают порядка 213 тысяч человек, в основном ветераны, инвалиды и награждённые граждане. В последние годы к ним добавились ветераны Афганской войны и участники миротворческих операций, что увеличило число получателей этой категории, но не в разы.

Самая уязвимая группа — получатели адресной социальной помощи (АСП). Это пособие для тех, чей доход ниже 70% регионального прожиточного минимума, и оно выплачивается при условии, что человек активно ищет работу или обучается. За последние годы численность получателей АСП сократилась в пять раз — с 2,2 миллиона до 414 тысяч человек, а сумма выплат — в пять раз. Причина — введение механизмов контроля и обусловленности.

Интересно, что несмотря на все ужесточения, АСП остаётся предметом повышенного общественного внимания, а термин "диджитал-бедность" отражает новые требования к получателям — необходимость иметь электронную подпись и смартфон с интернетом.

Однако стоит отметить, что размер АСП невелик — в среднем от 6 до 10 тысяч тенге в месяц, что едва хватает на еду. Это далеко не способ обогащения, а скорее минимальная поддержка для самых нуждающихся.

Статистика говорит, что уровень бедности в Казахстане с 2019 по 2024 год не снизился, а даже немного вырос — с 4,3% до 5%. Другие показатели бедности почти не изменились. Вместе с тем, расходы бюджета на социальную поддержку растут, что вызывает дискуссии о необходимости пересмотра социальной политики.

В интернете можно найти объявления о "помощи" в оформлении пособий через сомнительные схемы, что, по мнению экспертов, свидетельствует о существовании фактов социального мошенничества. Однако подобные случаи — скорее исключение, чем правило. Главная задача государства — не допустить чрезмерного давления на настоящих нуждающихся, которые действительно нуждаются в поддержке.

Таким образом, социальное иждивенчество в Казахстане — тема сложная и неоднозначная. Официальные данные показывают, что количество людей, живущих на пособия, не растёт критически, а сама система становится более прозрачной и контролируемой.