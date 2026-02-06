Разводы среди образованных женщин растут — эксперт о трансформации семьи
Руководитель Центра исследований семьи и гендерной политики Института общественного развития Казахстана Акнур Иманкул отметил ключевые тенденции развития института семьи в стране на основе данных института, передает BAQ.KZ.
По её словам, в Казахстане наблюдается рост возраста вступления в брак, откладывание рождения ребёнка и более осознанное и рациональное планирование брака и родительства.
– Семьи в Казахстане растут численно. Но по составу они становятся меньше и более нуклеарными, — сказала Акнур Иманкул в своём докладе на заседании экспертного клуба SARAP "Семья в период изменений: социальная трансформация с точки зрения Конституции".
Эксперт также отметила, что уровень заключения браков и разводов в городах и сельской местности одинаково снижается, при этом среди образованных женщин наблюдается рост числа разводов.
– Особенно можно выделить рост доли разводов среди образованных женщин. Это можно связать с изменением гендерных установок, участием женщин в рынке труда и приоритетом реализации собственных способностей, — добавила она.
