Разводы среди образованных женщин растут — эксперт о трансформации семьи

Сегодня, 14:37
Фото: istockphoto.com

Руководитель Центра исследований семьи и гендерной политики Института общественного развития Казахстана Акнур Иманкул отметил ключевые тенденции развития института семьи в стране на основе данных института, передает BAQ.KZ.

По её словам, в Казахстане наблюдается рост возраста вступления в брак, откладывание рождения ребёнка и более осознанное и рациональное планирование брака и родительства.

– Семьи в Казахстане растут численно. Но по составу они становятся меньше и более нуклеарными, — сказала Акнур Иманкул в своём докладе на заседании экспертного клуба SARAP "Семья в период изменений: социальная трансформация с точки зрения Конституции".

Эксперт также отметила, что уровень заключения браков и разводов в городах и сельской местности одинаково снижается, при этом среди образованных женщин наблюдается рост числа разводов.

– Особенно можно выделить рост доли разводов среди образованных женщин. Это можно связать с изменением гендерных установок, участием женщин в рынке труда и приоритетом реализации собственных способностей, — добавила она.

