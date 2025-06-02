Разворовали рудник: в Карагандинской области задержаны 18 человек
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Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью МВД Казахстана провели крупную спецоперацию на одном из предприятий по добыче и переработке свинцово-цинковой руды в Карагандинской области, передает BAQ.KZ.
В результате задержаны 18 человек, включая работников самого предприятия и охранников, которые в сговоре систематически похищали товарно-материальные ценности и горюче-смазочные материалы.
По данным полиции, украденное имущество впоследствии сбывали в нелегальные пункты приёма. Во время обысков у подозреваемых изъяты крупные объёмы похищенных материалов — ГСМ, металлоизделия, автозапчасти, а также незарегистрированное оружие: обрез, нарезной карабин, травматические пистолеты и боеприпасы.
МВД также сообщило о второй спецоперации, проведённой 21 мая, в ходе которой была пресечена деятельность ещё одной преступной группы, связанной с незаконным оборотом драгоценных металлов. Изъято около 17 тонн медного концентрата, оборудование для переработки руды, документы и денежные средства.
По словам представителя Департамента по борьбе с ОПГ Куандыка Алпыса, по всем фактам проводится досудебное расследование, а фигуранты проверяются на причастность к другим преступлениям. Работа в этом направлении продолжается.
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