Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью МВД Казахстана провели крупную спецоперацию на одном из предприятий по добыче и переработке свинцово-цинковой руды в Карагандинской области, передает BAQ.KZ.

В результате задержаны 18 человек, включая работников самого предприятия и охранников, которые в сговоре систематически похищали товарно-материальные ценности и горюче-смазочные материалы.

По данным полиции, украденное имущество впоследствии сбывали в нелегальные пункты приёма. Во время обысков у подозреваемых изъяты крупные объёмы похищенных материалов — ГСМ, металлоизделия, автозапчасти, а также незарегистрированное оружие: обрез, нарезной карабин, травматические пистолеты и боеприпасы.

МВД также сообщило о второй спецоперации, проведённой 21 мая, в ходе которой была пресечена деятельность ещё одной преступной группы, связанной с незаконным оборотом драгоценных металлов. Изъято около 17 тонн медного концентрата, оборудование для переработки руды, документы и денежные средства.

По словам представителя Департамента по борьбе с ОПГ Куандыка Алпыса, по всем фактам проводится досудебное расследование, а фигуранты проверяются на причастность к другим преступлениям. Работа в этом направлении продолжается.