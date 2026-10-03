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Разыскиваемого за мошенничество казахстанца экстрадировали в Астану

Мужчина находился в международном розыске и скрывался от правосудия с 2021 года.

3 Октября 2026, 11:30
АВТОР
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КНБ РК 3 Октября 2026, 11:30
3 Октября 2026, 11:30
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Фото: КНБ РК

Гражданина Казахстана, находившегося в международном розыске по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, доставили из-за рубежа в Астану.

Экстрадиция состоялась 2 октября 2026 года. Операцию провели сотрудники КНБ во взаимодействии с Национальным центральным бюро Интерпола МВД Казахстана при координации Генеральной прокуратуры.

По данным ведомств, мужчина с 2021 года скрывался от правосудия. После доставки в Казахстан его задержали и водворили в следственный изолятор.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

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