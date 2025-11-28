В Стамбуле задержана 33-летняя гражданка Казахстана, находившаяся в международном розыске по линии Интерпола. Женщину подозревают в крупной краже ювелирных изделий, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным следствия, в период с декабря 2021 года по июнь 2022 года она работала продавцом в ювелирном магазине в Астане. Используя своё служебное положение, женщина тайно похищала украшения, обман оставался незамеченным в течение нескольких месяцев. Общая сумма ущерба превысила 156 миллионов тенге.

После установления её причастности к преступлению подозреваемая скрылась за границей. Она была объявлена в международный розыск по части 4 статьи 188 УК РК, предусматривающей ответственность за кражу в особо крупном размере.

27 ноября при содействии турецких правоохранительных органов разыскиваемую задержали и депортировали в Казахстан. По прибытии в страну она была помещена под стражу. Следственные действия продолжаются.