Разыскивавшийся более 10 лет мошенник экстрадирован из Германии в Казахстан

В Казахстан экстрадирован иностранный гражданин, который более десяти лет находился в международном розыске по делу о мошенничестве в особо крупном размере, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, операция проведена совместно с Интерполом Министерства внутренних дел при содействии Посольства Казахстана в Федеративной Республике Германия.

По данным следствия, в 2014 году подозреваемый, действуя в группе лиц по предварительному сговору, под предлогом содействия в поставке компьютерной техники обманным путём завладел денежными средствами казахстанского предпринимателя. Сумма ущерба составила 1 млн долларов США.

После совершения преступления злоумышленник скрылся за пределами страны и был объявлен в международный розыск.

В сентябре 2025 года его задержали на территории Германии. По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана он был экстрадирован на родину.

В настоящее время фигурант водворён в следственный изолятор.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.