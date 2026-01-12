Филиал ОАО "РЖД" в Казахстане привлечен к ответственности за установление и поддержание монопольно выоских цен на свои услуги, передает BAQ.KZ.

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области завершил расследование нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в отношении Петропавловского отделения Южно-Уральской железной дороги — филиала ОАО "Российские железные дороги".

Основанием для проведения расследования послужило обращение одного из предприятий региона по вопросу ценообразования на услуги по метрологическому обслуживанию вагонных электронных весов, оказываемые филиалом ОАО "РЖД".

– По итогам анализа состояния товарного рынка в действиях филиала установлены признаки злоупотребления доминирующим положением, выразившиеся в установлении и поддержании монопольно высокой цены на указанные услуги, что послужило основанием для возбуждения расследования. По результатам расследования подтверждено нарушение подпункта 1) статьи 174 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан. В отношении филиала ОАО "РЖД" составлен административный материал и выдано предписание об устранении нарушений, – сообщили в АЗРК.

Постановлением суда филиал ОАО "РЖД" привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере более 1,8 млн тенге с конфискацией монопольного дохода в размере более 7,3 млн тенге. Постановление суда в законную силу не вступило.

Как сообщили в АЗРК, предписание филиалом исполнено. С 1 января 2026 года цена услуги по метрологическому обслуживанию вагонных электронных весов снижена с 754 698 тенге до 536 357 тенге (без учёта НДС), или более чем на 28%.