Реабилитационный центр с бассейном строят в Актобе

Глава региона Асхат Шахаров посетил стройплощадку и ознакомился с ходом строительства объекта, а также текущим состоянием выполняемых работ, передает BAQ.KZ.

Строительство центра началось в марте 2022 года. В связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации и решением вопросов по комплектации оборудования работы были временно приостановлены. После прохождения государственной экспертизы строительство возобновили в августе 2025 года. Завершить работы планируется в конце 2026 года.

На сегодняшний день готовность объекта составляет 70%. В настоящее время ведутся внутренние отделочные и фасадные работы. Генеральным подрядчиком выступает ТОО «Интерстиль».

Реабилитационный центр разместится на территории более пяти гектаров и будет состоять из нескольких функциональных блоков. В комплексе предусмотрены лечебно-плавательный бассейн, спортивный и актовый залы, медицинские и реабилитационные кабинеты, столовая, а также стационар для временного проживания посетителей.

Особое внимание в проекте уделено созданию доступной и комфортной среды для людей с инвалидностью. В здании предусмотрены специальные условия для маломобильных граждан, оборудованные помещения и жилые комнаты для людей, передвигающихся на колясках.

Аким области подчеркнул социальную значимость объекта и поручил обеспечить качественное и своевременное завершение строительства.

«Реабилитационный центр должен стать современным и комфортным пространством, где люди с особыми потребностями смогут получать качественную медицинскую и социальную помощь. Важно, чтобы работы были выполнены качественно, с соблюдением всех стандартов доступной среды и безопасности. После ввода в эксплуатацию центр должен полноценно служить людям, создавая условия для их восстановления, адаптации и интеграции в общество», - отметил глава региона.

Новый центр позволит расширить возможности реабилитации и социальной адаптации людей с инвалидностью в регионе.