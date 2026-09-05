«Реал» потерпел первое поражение в новом сезоне Ла Лиги

Мадридский «Реал» потерпел первое поражение в текущем сезоне чемпионата Испании. В матче четвертого тура команда на выезде уступила «Бетису» со счетом 0:1.

Встреча прошла на стадионе «Ла Кортуха» в Севилье. Единственный гол был забит на 81-й минуте — нападающий «Бетиса» Трой Парротт принес хозяевам победу.

После четырех туров «Реал» и «Бетис» набрали по девять очков и занимают второе и третье места соответственно.

Лидирует в турнирной таблице «Барселона», у которой также девять очков, однако каталонский клуб провел на один матч меньше.