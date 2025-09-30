Алматинский "Кайрат" не сумел сотворить сенсацию в матче Лиги чемпионов против мадридского "Реала", передает BAQ.KZ. На переполненном Центральном стадионе хозяева уступили со счетом 0:5.

С первых минут "сливочные" завладели инициативой, однако несколько раз "Кайрат" спасал вратарь Шерхан Калмурза. Но на 25-й минуте он сфолил в штрафной на Франко Мастантуоно, и Килиан Мбаппе уверенно реализовал пенальти — 0:1. После перерыва мадридцы усилили давление. Мбаппе оформил дубль на 52-й минуте, а затем довёл счёт до хет-трика на 74-й. Под занавес встречи "Реал" добил соперника: отличились Эдуардо Камавинга (83’) и Браим Диас (90+3’).

Итог — разгромное поражение "Кайрата" со счётом 0:5.

Голы: Мбаппе (25, 52, 74), Камавинга (83), Диас (90+3).

Следующий матч алматинцы проведут дома 21 октября против кипрского "Пафоса".