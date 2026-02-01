Мадридский "Реал" одержал волевую победу над "Райо Вальекано" в 22-м туре Ла Лиги — 2:1, сообщает BAQ.kz.

Матч на "Сантьяго Бернабеу" завершился драматично: победный гол Килиана Мбаппе с пенальти был забит на 90+10-й минуте.

Счёт открыл Винисиус Жуниор на 15-й минуте, а на 49-й Хорхе де Фрутос сравнял для гостей. На 81-й минуте полузащитник "Райо" Пате Сисс получил прямую красную карточку.

После 22 туров "Реал" с 54 очками занимает второе место, а "Райо Вальекано" с 22 очками — 17-е. В следующем туре команды сыграют с "Валенсией" и "Овьедо" соответственно.