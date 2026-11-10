Реально работает: в Казахстане запустили ИИ, который за секунды выдаст любую официальную статистику
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Узнать, как менялась средняя зарплата в вашем регионе или где в стране живет больше людей, теперь можно, просто задав вопрос искусственному интеллекту. Бюро национальной статистики запустило помощника AI TALDAU, который отвечает на вопросы на основе официальных данных.
Помощник работает в обновленной информационно-аналитической системе «Талдау». Раньше нужные цифры приходилось искать в многочисленных таблицах и разделах, теперь достаточно написать вопрос, например «Как изменилась средняя заработная плата в Павлодарской области за последние пять лет?» или «Сравни численность населения по регионам Казахстана».
AI TALDAU сам найдет показатели, сопоставит их, покажет динамику и основные тенденции. Ответ появится в виде таблиц, графиков, диаграмм или аналитической справки, а запрос можно уточнять.
Помощник понимает казахский, русский и английский языки. Результаты можно сохранить в PDF, Word, PowerPoint и Excel.
Саму систему «Талдау» тоже обновили, у нее новый дизайн, навигация и удобный поиск. В ней можно смотреть статистику по регионам и периодам, самому строить таблицы и графики, сравнивать показатели, сохранять результаты в личном кабинете и выгружать данные для дальнейшей обработки.
«Благодаря AI TALDAU больше не нужно тратить часы на поиск информации, которую можно получить за несколько секунд. Достаточно задать вопрос и получить ответ на основе опубликованных официальных данных», – отметил руководитель Бюро национальной статистики Максат Турлубаев.
По его словам, официальная статистика должна быть доступна и понятна каждому, а технологии помогать людям экономить время и принимать решения на основе качественной информации.
Попробовать помощника можно на сайте new-taldau.stat.gov.kz.
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