Реально работает: в Казахстане запустили ИИ, который за секунды выдаст любую официальную статистику

Узнать, как менялась средняя зарплата в вашем регионе или где в стране живет больше людей, теперь можно, просто задав вопрос искусственному интеллекту. Бюро национальной статистики запустило помощника AI TALDAU, который отвечает на вопросы на основе официальных данных.

Помощник работает в обновленной информационно-аналитической системе «Талдау». Раньше нужные цифры приходилось искать в многочисленных таблицах и разделах, теперь достаточно написать вопрос, например «Как изменилась средняя заработная плата в Павлодарской области за последние пять лет?» или «Сравни численность населения по регионам Казахстана».

AI TALDAU сам найдет показатели, сопоставит их, покажет динамику и основные тенденции. Ответ появится в виде таблиц, графиков, диаграмм или аналитической справки, а запрос можно уточнять.

Помощник понимает казахский, русский и английский языки. Результаты можно сохранить в PDF, Word, PowerPoint и Excel.

Саму систему «Талдау» тоже обновили, у нее новый дизайн, навигация и удобный поиск. В ней можно смотреть статистику по регионам и периодам, самому строить таблицы и графики, сравнивать показатели, сохранять результаты в личном кабинете и выгружать данные для дальнейшей обработки.

«Благодаря AI TALDAU больше не нужно тратить часы на поиск информации, которую можно получить за несколько секунд. Достаточно задать вопрос и получить ответ на основе опубликованных официальных данных», – отметил руководитель Бюро национальной статистики Максат Турлубаев.

По его словам, официальная статистика должна быть доступна и понятна каждому, а технологии помогать людям экономить время и принимать решения на основе качественной информации.

Попробовать помощника можно на сайте new-taldau.stat.gov.kz.