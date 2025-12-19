Среднедушевые денежные доходы населения по итогам III квартала составили 324,6 тыс. тенге (или 108,2 тыс. тенге в месяц), передает BAQ.KZ со ссылкой на Data Hub. В номинальном выражении это на 8,5% больше, чем годом ранее, однако с учётом инфляции фиксируется реальное снижение на 3,4%. Такие расчёты приводит DataHub на основе данных Бюро национальной статистики. Последний раз более глубокий спад реальных доходов наблюдался ещё в III квартале 2016 года.

Реальные доходы населения уходят в минус уже второй квартал подряд: во II квартале снижение составляло 2,4%. Причина одна — рост цен на товары и услуги стабильно опережает рост доходов. При этом за почти 14 лет наблюдений номинальные доходы ни разу не снижались, а все эпизоды реального падения были напрямую связаны с периодами высокой инфляции. Таких периодов за это время было всего три, включая текущий.

В региональном разрезе снижение реальных доходов зафиксировано в 16 из 20 регионов страны. Наиболее сильное падение показали Астана (-8,9%), Актюбинская область (-8,1%) и Алматы (-7,6%). При этом столица остаётся лидером по уровню доходов — 509,4 тыс. тенге на душу населения, а Алматы занимает третье место с показателем 462,9 тыс. тенге. Рост реальных доходов отмечен лишь в трёх регионах — Жамбылской (+3,4%), Костанайской (+1,8%) и Акмолинской (+0,4%) областях. Примечательно, что Жамбылская область при этом входит в число регионов с самыми низкими доходами — 275,4 тыс. тенге. В Алматинской области изменений не зафиксировано.

Эксперты напоминают, что показатель денежных доходов включает не только зарплаты, но и пенсии, пособия, стипендии, социальную помощь, доходы от собственности и поддержку родственников. При этом около 75% доходов формируется за счёт трудовой деятельности, а данные рассчитываются в среднем на душу населения, поэтому не отражают ситуацию каждого конкретного человека.