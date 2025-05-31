Реальные истории борьбы с раком в новом документальном фильме BAQ.kz
Онкология сегодня - не приговор.
Сегодня, 10:00
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:00Сегодня, 10:00
65Фото: BAQ.kz
Ежегодно в Казахстане от рака умирает население небольшого города. Порядка 12 тысяч человек. Редакция BAQ.kz представляет вашему вниманию новый документальный фильм "Диагноз". Его герои услышали страшный вердикт врача – онкология. Смерть постучалась к ним в окно, но те нашли силы справиться с болезнью. Наша съемочная группа встретилась с этими отважными людьми, чтобы доказать – злокачественное новообразование – это не приговор. Как лечат самую смертельную болезнь XXI века? Какие медицинские открытия делает Казахстан? И почему проходить терапию у нас сегодня гораздо выгоднее, чем за рубежом?