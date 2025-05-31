  • 31 Мая, 10:29
  • BAIGENEWS

Реальные истории борьбы с раком в новом документальном фильме BAQ.kz

Онкология сегодня - не приговор.

Сегодня, 10:00
АВТОР
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BAQ.kz Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00
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Фото: BAQ.kz

Ежегодно в Казахстане от рака умирает население небольшого города. Порядка 12 тысяч человек. Редакция BAQ.kz представляет вашему вниманию новый документальный фильм "Диагноз". Его герои услышали страшный вердикт врача – онкология. Смерть постучалась к ним в окно, но те нашли силы справиться с болезнью. Наша съемочная группа встретилась с этими отважными людьми, чтобы доказать – злокачественное новообразование – это не приговор. Как лечат самую смертельную болезнь XXI века? Какие медицинские открытия делает Казахстан? И почему проходить терапию у нас сегодня гораздо выгоднее, чем за рубежом? 

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