Ежегодно в Казахстане от рака умирает население небольшого города. Порядка 12 тысяч человек. Редакция BAQ.kz представляет вашему вниманию новый документальный фильм "Диагноз". Его герои услышали страшный вердикт врача – онкология. Смерть постучалась к ним в окно, но те нашли силы справиться с болезнью. Наша съемочная группа встретилась с этими отважными людьми, чтобы доказать – злокачественное новообразование – это не приговор. Как лечат самую смертельную болезнь XXI века? Какие медицинские открытия делает Казахстан? И почему проходить терапию у нас сегодня гораздо выгоднее, чем за рубежом?