На презентации в Мажилисе Парламента первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин сообщил, что в 2026 году реальный рост ВВП Казахстана составит 5,4%, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития страны реальный рост ВВП в 2026 году составит 5,4%, среднегодовой рост за 3 года – 5,3%. Номинальный ВВП вырастет со 183,8 трлн тенге в 2026 году до 229,8 трлн тенге в 2028 году", – сказал первый вице-министр.

При этом, экспорт по прогнозам увеличится с 77,1 млрд долларов в 2026 году до 83,7 млрд долларов в 2028 году, импорт – с 67,7 до 75,2 млрд долларов.

Прогноз инфляции определен на уровне 9-11% в 2026 году, 5,5-7,5% в 2027 году и 5-7% в 2028 году.