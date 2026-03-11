  • Главная
Ребенка избивали в коррекционном центре в Актау: возбуждено уголовное дело

Ведется следствие.

Сегодня 2026, 12:57
Фото: Andranik Hakobyan / Getty Images

Департамент полиции Мангистауской области возбудил уголовное дело по факту жестокого обращения с ребёнком в коррекционном центре «Victory-a» в Актау, передает BAQ.KZ.

В настоящее время следственные органы проводят всесторонние действия: проверяются доводы заявительницы, изучаются записи камер видеонаблюдения и опрашиваются сотрудники учреждения.

По данным полиции, на видеозаписи зафиксировано, как сотрудники применяли к ребёнку физическую силу. Мать ребёнка с особыми образовательными потребностями обнаружила гематомы и обратилась в правоохранительные органы.

«В соответствующие уполномоченные органы – управления образования и здравоохранения – будет направлено представление для принятия необходимых мер в рамках их компетенции. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», – сообщили в ДП Мангистауской области.

Следствие продолжается, и проверка всех обстоятельств проводится с целью объективного установления фактов и защиты прав ребёнка.

