В Астане снова сбили ребенка на велосипеде

В социальных сетях появилась информация о дорожно-транспортном происшествии с участием ребенка в Астане. Очевидцы сообщили, что на пересечении проспекта Кошкарбаева и улицы Жумабаева автомобиль сбил несовершеннолетнего велосипедиста.

На опубликованных кадрах с места происшествия видны автомобиль скорой помощи и сотрудники полиции. Автор публикации призвал родителей напоминать детям о правилах безопасного пересечения проезжей части, особенно при движении на велосипедах.

В Департаменте полиции Астаны подтвердили факт ДТП.

"12 июня текущего года водитель автомашины Ford на пересечении проспекта Кошкарбаева и улицы Жумабаева допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть на велосипеде по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора", – сообщили в ведомстве.

В результате происшествия ребенок получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

"В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист был доставлен в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка", – отметили в полиции.

В ведомстве напомнили водителям о необходимости соблюдать осторожность вблизи пешеходных переходов и перекрестков.

"Департамент полиции города Астаны призывает водителей строго соблюдать требования Правил дорожного движения, снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам и перекресткам, а также быть предельно внимательными в местах возможного появления детей", – подчеркнули в ДП.

Также полицейские обратились к родителям и юным участникам дорожного движения.