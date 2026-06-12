В Астане снова сбили ребенка на велосипеде
По данным полиции, несовершеннолетний пересекал проезжую часть на велосипеде по регулируемому переходу на запрещающий сигнал светофора.
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В социальных сетях появилась информация о дорожно-транспортном происшествии с участием ребенка в Астане. Очевидцы сообщили, что на пересечении проспекта Кошкарбаева и улицы Жумабаева автомобиль сбил несовершеннолетнего велосипедиста.
На опубликованных кадрах с места происшествия видны автомобиль скорой помощи и сотрудники полиции. Автор публикации призвал родителей напоминать детям о правилах безопасного пересечения проезжей части, особенно при движении на велосипедах.
В Департаменте полиции Астаны подтвердили факт ДТП.
"12 июня текущего года водитель автомашины Ford на пересечении проспекта Кошкарбаева и улицы Жумабаева допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть на велосипеде по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора", – сообщили в ведомстве.
В результате происшествия ребенок получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.
"В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист был доставлен в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка", – отметили в полиции.
В ведомстве напомнили водителям о необходимости соблюдать осторожность вблизи пешеходных переходов и перекрестков.
"Департамент полиции города Астаны призывает водителей строго соблюдать требования Правил дорожного движения, снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам и перекресткам, а также быть предельно внимательными в местах возможного появления детей", – подчеркнули в ДП.
Также полицейские обратились к родителям и юным участникам дорожного движения.
"Родителям рекомендуется регулярно напоминать несовершеннолетним о правилах безопасного поведения на дороге, а велосипедистам – перед пересечением проезжей части спешиваться и убеждаться в безопасности движения", – добавили в ведомстве.
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