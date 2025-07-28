На озере Алаколь в Восточно-Казахстанской области едва не произошла трагедия, которой удалось избежать благодаря мужеству и оперативности сотрудника полиции, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Шестилетний мальчик, отдыхавший с семьей на пляже, решил прокатиться на аквазорбе — большом надувном шаре, закрепленном длинной веревкой. Организаторы передали трос дедушке ребенка, но сильный порыв ветра вырвал его из рук, и шар с малышом стремительно понесло от берега на глубину.

Ситуация развивалась стремительно. В воде в это время находился Талгат Оспанов — сотрудник департамента полиции Восточно-Казахстанской области, проводивший отпуск с семьей. Увидев, как шар с ребенком уносит ветром, он незамедлительно бросился в воду. На помощь поспешили также дедушка и отец мальчика, однако именно полицейский первым добрался до аквазорба. Совместными усилиями мальчика удалось благополучно вернуть на берег.

"Мы даже не были знакомы с Талгатом Султановичем. Он не знал ни нас, ни нашего сына. На пляже было много людей, но именно он проявил решительность и не остался в стороне. С каждой секундой сына уносило все дальше, и только благодаря его смелости он остался жив. Мы всей семьей бесконечно благодарны за этот поступок", — говорит мать ребенка.

Даже находясь вне службы, Талгат Оспанов продемонстрировал настоящий профессионализм и готовность прийти на помощь, доказав, что мужество — это не только работа, но и образ жизни.