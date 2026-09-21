Ребенок погиб под колесами автомобиля в Алматинской области

В Конаеве расследуют смертельное ДТП с участием несовершеннолетнего. Ребёнок погиб после наезда автомобиля Hyundai, за рулём которого находился 22-летний водитель, передает корреспондент BAQ.kz.

Информация о происшествии появилась в социальных сетях. По словам местных жителей, авария произошла в микрорайоне №10. Они также сообщили об отсутствии тротуара на участке дороги.

Что произошло

Дорожно-транспортное происшествие произошло 20 сентября около 18:40 на одной из улиц Конаева.

По предварительным данным Департамента полиции Алматинской области, 22-летний водитель автомобиля Hyundai допустил наезд на несовершеннолетнего, который находился на проезжей части.

В результате полученных травм ребёнок скончался на месте происшествия.

«По предварительным данным, 20 сентября около 18:40 часов на одной из улиц города Конаев 22-летний водитель автомобиля Hyundai допустил наезд на несовершеннолетнего, находившегося на проезжей части. В результате полученных травм ребенок скончался на месте происшествия», – ответили в ведомстве на запрос редакции.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование находится на контроле руководства Департамента полиции Алматинской области.