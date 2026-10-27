Ребенок получил тяжелые ожоги в детсаду Астаны: возбуждено уголовное дело

В одном из детских садов Астаны полуторагодовалый ребенок получил ожоги III степени после того, как обжегся горячим супом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Инцидент произошел 2 октября. В результате ожоги затронули 10% поверхности тела малыша. В настоящее время ребенок проходит лечение в домашних условиях.

В Департаменте полиции Астаны сообщили, что уголовное дело возбуждено по факту ненадлежащего исполнения сотрудницей детского сада обязанностей по обеспечению безопасности несовершеннолетнего.

«В рамках досудебного расследования изъяты записи с камер видеонаблюдения. Они изучаются. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – заявили в ведомстве.

Правоохранительным органам предстоит установить обстоятельства, при которых полуторагодовалый ребенок получил ожоги, а также дать правовую оценку действиям ответственных лиц. Расследование продолжается.