  • 20 Августа, 16:32

"Ребенок с рассечением на лбу": родители заявили об избиении малышки в детсаду Алматы

В Алматы расследуют случай травмирования ребенка в государственном детсаду.

Сегодня, 16:05
кадр видео Сегодня, 16:05
Сегодня, 16:05
64
Фото: кадр видео

В Алматы разгорается скандал вокруг государственного детского сада №40, передает BAQ.KZ.

В редакцию Telegram-канала ZHEST_KZ поступили видео и фотографии, на которых, по словам родителей, запечатлен момент, когда воспитательница применяет силу к маленькому ребенку.

"На кадрах видно, как женщина хватает малышку за плечи, резко дергает, после чего следует удар. Родители утверждают, что в результате происшествия у ребенка образовалось глубокое рассечение на лбу", - говорится в описании к публикации.

Семья пострадавшей сообщила, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Однако родители жалуются на затянутое расследование и бездействие следствия.

По их словам, подобные случаи становятся возможными из-за безнаказанности сотрудников дошкольных учреждений, ведь малыши не могут в полной мере рассказать о произошедшем.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы подтвердили:

"Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Объективные обстоятельства устанавливаются, после чего будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством".

