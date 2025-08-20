"Ребенок с рассечением на лбу": родители заявили об избиении малышки в детсаду Алматы
В Алматы расследуют случай травмирования ребенка в государственном детсаду.
В Алматы разгорается скандал вокруг государственного детского сада №40, передает BAQ.KZ.
В редакцию Telegram-канала ZHEST_KZ поступили видео и фотографии, на которых, по словам родителей, запечатлен момент, когда воспитательница применяет силу к маленькому ребенку.
"На кадрах видно, как женщина хватает малышку за плечи, резко дергает, после чего следует удар. Родители утверждают, что в результате происшествия у ребенка образовалось глубокое рассечение на лбу", - говорится в описании к публикации.
Семья пострадавшей сообщила, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Однако родители жалуются на затянутое расследование и бездействие следствия.
По их словам, подобные случаи становятся возможными из-за безнаказанности сотрудников дошкольных учреждений, ведь малыши не могут в полной мере рассказать о произошедшем.
В пресс-службе Департамента полиции Алматы подтвердили:
"Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Объективные обстоятельства устанавливаются, после чего будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством".
