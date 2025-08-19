18 августа в Балхаше произошел несчастный случай: ребенок 2019 года рождения выпал из окна третьего этажа пятиэтажного дома, передает BAQ.KZ. со ссылкой на Ekaraganda.kz.

Происшествие произошло вечером, когда малыш остался без присмотра взрослых. Мальчик был немедленно госпитализирован и доставлен в больницу города Балхаш.

По информации пресс-службы департамента по ЧС Карагандинской области, ребенок получил травмы, характерные для падения с высоты. Врачи диагностировали высотную травму, после чего была проведена операция.

В областном управлении здравоохранения сообщили, что на данный момент состояние ребенка стабильное, и он находится под наблюдением медиков. Врачи выражают осторожный оптимизм по поводу дальнейшего восстановления.