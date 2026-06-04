Ребенок выпал из окна третьего этажа в Павлодаре

В Павлодаре малолетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на третьем этаже жилого дома. Ребенок получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ребенок находится в больнице

По предварительным данным, несчастный случай произошел 4 июня на улице Академика Чокина в Павлодаре.

Как сообщили в Департаменте полиции Павлодарской области, девочка выпала из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. В момент происшествия мать находилась на работе, а ребенок оставался дома вместе со старшими детьми.

В настоящее время пострадавшая находится под наблюдением врачей.

Полиция обратилась к родителям

В связи с произошедшим полицейские вновь напомнили взрослым о необходимости соблюдать меры безопасности в квартирах и домах, где находятся дети.

«Не оставляйте детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами. Используйте специальные блокираторы и замки, не размещайте мебель возле подоконников и проветривайте помещения только в безопасном режиме», — сообщили в Департаменте полиции Павлодарской области.

Также в полиции призвали родителей не оставлять маленьких детей одних даже на короткое время и регулярно проверять безопасность оконных конструкций

С наступлением теплого сезона в Казахстане традиционно увеличивается число несчастных случаев, связанных с падением детей из окон. Специалисты напоминают, что москитные сетки не способны выдержать вес ребенка и могут создавать ложное ощущение безопасности.

В полиции подчеркнули, что безопасность детей во многом зависит от внимательности взрослых и соблюдения элементарных мер предосторожности.