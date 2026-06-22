В социальных сетях, в частности в Threads, активно обсуждается смерть новорождённого ребёнка в Алматинской области, который скончался через пять дней после рождения. Родственники погибшего малыша утверждают, что трагедия произошла из-за халатности медицинских работников, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По словам женщины по имени Бибинур, опубликовавшей пост в соцсети, ребёнок получил травму во время родов.

"Роженицу везли не на каталке, а на инвалидной коляске. В этот момент новорождённый упал. После этого врачи не оказали ему необходимой помощи. Они заявили, что с ребёнком всё в порядке, и просто передали его матери", – написала Бибинур.

По словам родственницы, уже на следующий день состояние младенца резко ухудшилось. Ребёнок перестал питаться грудным молоком и начал с трудом дышать, после чего его перевели в другое медицинское учреждение.

"Там малышу провели операцию. Однако спасти его не удалось. Позже врачи сообщили, что ребёнок поступил с травмами", – рассказала родственница малыша.

Она также утверждает, что руководство родильного дома вместо того, чтобы взять ответственность за произошедшее на себя, пытается переложить вину на роженицу.

Родственники заявили, что намерены обратиться во все компетентные органы.

По словам Бибинур, врачи приходили к семье, просили прощения и признавали свою вину.

В Управлении здравоохранения Алматинской области предоставили корреспонденту BAQ.KZ комментарий по данному инциденту.

В ведомстве сообщили, что в Карасайской клинической многопрофильной центральной районной больнице проводится внутренний аудит качества оказания медицинской помощи. Кроме того, по фактам, опубликованным в социальных сетях, начато служебное расследование.

По данным управления, окончательные выводы будут сделаны после завершения внутренней проверки и проведения экспертизы медицинской документации.

"После завершения всех проверочных мероприятий и получения заключений уполномоченных экспертов будут приняты соответствующие меры в соответствии с действующим законодательством", – говорится в официальном сообщении.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.