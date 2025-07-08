В Актобе разгорается общественный резонанс вокруг происшествия, произошедшего почти два месяца назад в частном детском центре отдыха Family Park, расположенном за рынком "Алия". 9-летняя Айым Нурболат получила тяжёлую травму руки, когда ее затянуло в неограждённый подъемный механизм — так называемый шнек, передает BAQ.KZ.

По словам матери девочки, Ару, оборудование находилось в свободном доступе, без защитных барьеров или предупреждающих знаков. Ребёнок потерял почти литр крови, пальцы на руке перестали функционировать, впереди — продолжительная реабилитация.

"Моя дочь стала замкнутой, потеряла уверенность в себе. Но самое страшное — с нами до сих пор никто из администрации парка даже не связался. Ни извинений, ни попытки помочь. Владельцы наняли адвокатов, но ни слова сочувствия мы не услышали", — написала Ару в обращении.

Она призвала казахстанцев не отпускать детей в этот парк и обратилась к СМИ, общественным организациям и неравнодушным гражданам: "Молчать больше нельзя".

В свою очередь, в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.