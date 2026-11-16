Ребёнок молчит, интернет отвечает: как защитить подростка от радикализма

Подросток может часами общаться в интернете, обсуждать с незнакомыми людьми личные проблемы и искать ответы на сложные вопросы, но при этом почти ничего не рассказывать родителям. За такой замкнутостью не обязательно стоит опасность. Однако иногда именно отсутствие доверия в семье делает ребёнка уязвимым перед теми, кто умеет использовать чужие страхи, обиды и одиночество. Как распознать тревожные изменения и почему обычный разговор может стать важной защитой от радикальных идей – разбирался корреспондент BAQ.KZ.

Почему подростки ищут понимание вне семьи

Подростковый возраст – время, когда человек начинает самостоятельно разбираться в мире, сомневаться в привычных убеждениях и искать собственные ориентиры. Ему важно чувствовать, что его мнение имеет значение, а переживания воспринимают всерьёз.

Но что происходит, если дома на неудобные вопросы отвечают раздражением, а попытки поделиться проблемой заканчиваются критикой?

Постепенно подросток может перестать рассказывать о том, что его волнует. При этом потребность в понимании никуда не исчезает. Просто ответы он начинает искать в другом месте – среди друзей, в социальных сетях, закрытых сообществах и у незнакомых людей.

Как отмечают в Антитеррористическом центре Республики Казахстан, ребёнок, который не находит ответов на свои вопросы в семье, может обратиться к внешним источникам информации. И далеко не все из них оказываются безопасными.

Радикальные группы могут использовать потребность подростков в признании и принадлежности к сообществу. Особенно уязвимыми перед таким влиянием могут оказаться те, кто чувствует себя одиноким или непонятым.

Молчание ребёнка: когда стоит насторожиться

«Всё нормально», «Ничего не случилось», «Не хочу об этом говорить» – подобные ответы знакомы многим родителям.

Иногда подростку действительно нужно личное пространство. Не каждое нежелание разговаривать свидетельствует о проблеме. Но если ребёнок всё чаще замыкается в себе, избегает общения и перестаёт делиться даже тем, что раньше его увлекало, стоит внимательнее присмотреться к его эмоциональному состоянию.

Причины могут быть самыми разными: конфликты со сверстниками, страх осуждения, неуверенность в себе или ощущение, что взрослые всё равно не поймут.

В такой ситуации попытки добиться откровенности с помощью давления и запретов могут лишь увеличить дистанцию.

Гораздо важнее дать подростку понять, что его готовы выслушать без насмешек, обвинений и поспешных выводов.

Ведь иногда за молчанием скрывается не желание отдалиться от семьи, а страх быть непонятым.

Почему запреты не заменят доверия

Желание защитить ребёнка нередко подталкивает родителей к усиленному контролю. Взрослые хотят знать, с кем он общается, какие сайты посещает и что смотрит в социальных сетях.

Однако одних ограничений недостаточно, чтобы оградить подростка от опасного влияния.

Если ребёнок боится наказания за неудобный вопрос или необычную точку зрения, он может просто перестать обсуждать эти темы дома.

Поэтому важна не только осведомлённость родителей о жизни подростка, но и атмосфера, в которой он не боится рассказывать о своих сомнениях.

Это особенно важно, когда речь заходит о религии, общественных конфликтах, несправедливости и других сложных вопросах, которыми могут манипулировать сторонники радикальных идеологий.

Родителям необязательно иметь готовый ответ на всё. Иногда достаточно признать, что вопрос сложный, и предложить разобраться в нём вместе.

Так подросток учится не принимать чужие утверждения на веру, а анализировать информацию, сравнивать источники и замечать попытки манипуляции.

Как радикальные идеи находят путь к подросткам

Опасное влияние не всегда начинается с открытых призывов к насилию или экстремистских лозунгов.

Сначала подростку могут предложить то, чего ему не хватает в повседневной жизни: внимание, сочувствие, ощущение собственной значимости или принадлежности к группе.

Человек, который внимательно слушает и поддерживает, постепенно может стать для него авторитетом. И только затем в общении могут появиться попытки навязать определённые взгляды, противопоставить подростка окружающим или убедить его, что доверять можно лишь узкому кругу единомышленников.

Именно поэтому эмоциональная связь с семьёй имеет такое значение.

Когда ребёнок чувствует, что дома его принимают и уважают, ему проще обсуждать сомнительную информацию и обращаться за помощью, если кто-то пытается оказать на него давление.

При этом важно понимать: замкнутость, интерес к новым идеям или изменение круга общения сами по себе не означают, что подросток попал под влияние радикалов. Оценивать ситуацию необходимо без поспешных обвинений и ярлыков.

Что могут сделать родители

Профилактика радикализма не сводится к постоянным проверкам телефона или запретам на общение.

Гораздо большее значение имеют повседневные отношения в семье: возможность спокойно поговорить, обсудить неприятную ситуацию и не бояться осуждения.

Подростку важно знать, что даже после ошибки он может обратиться к родителям за помощью.

Не менее полезно обсуждать вместе новости, публикации в социальных сетях и спорные утверждения, которые ребёнок встречает в интернете. Такие разговоры помогают развивать критическое мышление и учат отличать факты от манипуляций.

При этом ответственность за профилактику радикализма лежит не только на семье. Школа и другие социальные институты также должны помогать подросткам ориентироваться в информационном пространстве и справляться с возникающими трудностями.

Но именно близкие люди чаще всего могут первыми заметить, что ребёнок переживает непростой период и нуждается в поддержке.

Подростки не обязаны рассказывать родителям абсолютно всё. У каждого человека должно быть право на личное пространство. Однако между обычным желанием побыть одному и ощущением, что поделиться своими проблемами не с кем, существует большая разница.

И задача взрослых – не добиться полного контроля над жизнью ребёнка, а сохранить отношения, в которых он знает: если станет трудно, дома его услышат.