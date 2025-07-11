Олимпийская спортсменка и многократная чемпионка Азии Мария Ефремова рассказала в соцсетях о вопиющем инциденте, произошедшем 10 июля в Центре олимпийской подготовки (ЦОП) Алматы, передает BAQ.KZ.

По словам Мастера спорта международного класса, ей с супругом — также известным легкоатлетом и участником Олимпиад Давидом Ефремовым — отказали в заселении из-за того, что с ними был их двухлетний сын Егор.

"При попытке заселения нам было отказано со словами: "Мы не можем вас расселить, так как вы с ребёнком"", — рассказала Мария. "На фоне сильнейшего стресса мне пришлось выходить на старт, а вечером нас с ребёнком буквально выгнали".

Семья прибыла в Алматы как участники Чемпионата Казахстана по лёгкой атлетике. Заселение было назначено на 13:00, с включённым обедом. Однако Марии и её семье отказали без объяснений, сославшись на "внутренний регламент", а позже — на отсутствие "разрешения". При этом, по её словам, другие спортсмены с детьми уже жили в этой гостинице.

Позднее, после долгих споров, спортсменке всё же выдали ключи от номера, но уже у дверей её вновь попытались не пустить, утверждая, что директор не дал согласия. Только спустя 10 минут разрешение было получено.

Кульминацией стал момент после вечернего старта: в 22:00 семью с ребёнком выселили, несмотря на позднее время и отсутствие альтернатив.

"Я не ищу жалости. Я за права спортсменов, матерей, людей, у которых есть выбор — быть и тем, и другим. Я требую объяснений", — подчеркнула спортсменка.

Ефремова просит провести официальную проверку по факту:

отказа в заселении;

выбораочного подхода к спортсменам с детьми;

отсутствия понятной процедуры получения разрешения на проживание с ребёнком.

История вызвала бурную реакцию в соцсетях, где пользователи призывают Министерство туризма и спорта Республики Казахстан , а также федерацию лёгкой атлетики разобраться в ситуации и защитить права спортсменов с детьми.

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