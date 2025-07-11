"Так страна её ценит?": легенда самбо Айсара Керимбекова вынуждена работать дворником
Айсара Керимбекова подметает улицы спустя десятилетия после спортивной славы.
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В соцсетях распространилось видео, на котором двукратный серебряный призёр чемпионата мира по самбо Айсара Керимбекова метёт улицы в Алматы. Пользователи узнали в женщине легенду казахстанского спорта, которая в 1980-1990-х годах приносила стране медали на международных аренах, передает BAQ.KZ.
Спортивные достижения Керимбековой:
- Серебро чемпионатов мира по самбо (1988, 1992)
- Серебро Кубка СССР (1989)
- Бронза Спартакиады народов СССР (1991)
- Чемпионка Азии (1992)
- Дважды бронзовый призёр чемпионата Азии
В TikTok публикуют кадры с 60-летнего юбилея Керимбековой, где гости надевают ей на шею десятки медалей. Многие не скрывают слёз.
@ania_ogonek Максимально репост ! Хочу помочь Керимбековой Айсаре 🙏🥇 она очень скромная , но Чемпионы не должны жить в таких условиях , как она !!!! Мне нужны блогеры , записать подкаст о ее жизни и судьбе , страна должна знать своих героев . 45 лет отдала сорту и Казахстану , посмотрите столько наград 🥹❤️💪🥇#чемпионкамира #дзюдо #самбо #борьба #герой #геройказахстана #спорт #министры #чудоженщина #спортсменка ♬ оригинальный звук - Өмір қатал тосын сыйы көп
Юзеры высказались в комментариях:
- "Это же герой Казахстана, её чтить надо!"
- "Позор чиновникам! Вся жизнь – спорту, а в итоге — улицы мести?"
- "Профессия дворника не плоха, но так не должна жить чемпионка"
Есть и иные мнения:
- "Она, возможно, получала награды и пенсию, а остальное — личный выбор"
- "Призёры ЧМ по олимпийским видам спорта имеют право на выплату около 400 тыс тенге в месяц — может, не оформила?"
По словам автора видео, Керимбекова тянет на себе семью: сестру с деменцией и сына, живёт в однокомнатной квартире и продолжает работать — скорее всего, из необходимости.
Пользователи предлагают открыть сбор, чтобы помочь спортсменке.
Автор просит Министерство туризма и спорта Республики Казахстан отреагировать и помочь именитой спортсменке.
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