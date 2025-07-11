В соцсетях распространилось видео, на котором двукратный серебряный призёр чемпионата мира по самбо Айсара Керимбекова метёт улицы в Алматы. Пользователи узнали в женщине легенду казахстанского спорта, которая в 1980-1990-х годах приносила стране медали на международных аренах, передает BAQ.KZ.

Спортивные достижения Керимбековой:

Серебро чемпионатов мира по самбо (1988, 1992)

Серебро Кубка СССР (1989)

Бронза Спартакиады народов СССР (1991)

Чемпионка Азии (1992)

Дважды бронзовый призёр чемпионата Азии

В TikTok публикуют кадры с 60-летнего юбилея Керимбековой, где гости надевают ей на шею десятки медалей. Многие не скрывают слёз.

Юзеры высказались в комментариях:

"Это же герой Казахстана, её чтить надо!"

"Позор чиновникам! Вся жизнь – спорту, а в итоге — улицы мести?"

"Профессия дворника не плоха, но так не должна жить чемпионка"

Есть и иные мнения:

"Она, возможно, получала награды и пенсию, а остальное — личный выбор"

"Призёры ЧМ по олимпийским видам спорта имеют право на выплату около 400 тыс тенге в месяц — может, не оформила?"

По словам автора видео, Керимбекова тянет на себе семью: сестру с деменцией и сына, живёт в однокомнатной квартире и продолжает работать — скорее всего, из необходимости.

Пользователи предлагают открыть сбор, чтобы помочь спортсменке.

Автор просит Министерство туризма и спорта Республики Казахстан отреагировать и помочь именитой спортсменке.