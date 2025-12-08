Редкое и зрелищное солнечное явление привлекло внимание ученых в ночь на 8 декабря. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН совместно с Институтом солнечно-земной физики СО РАН сообщила о так называемой "чёрной вспышке", которая относится к числу крайне редких событий в солнечной атмосфере, передает BAQ.KZ со ссылкой на iz.ru.

По данным специалистов, во время вспышки произошёл мощный выброс плотного и холодного водорода, который взрывной волной был разброшен на расстояние около миллиона километров по поверхности Солнца. Это облако на несколько часов создало визуальный эффект "тёмного пламени" — иллюзию загадочного тумана, закрывшего до трети солнечного диска. Ученые отметили, что подобные явления наблюдаются крайне редко и всегда связаны с нестандартной динамикой плазмы.

К утру, как уточнили в организации, "чёрное" облако полностью рассеялось, а холодная плазма частично растворилась в солнечной атмосфере. Однако это событие стало лишь частью серии мощных процессов, происходящих на звезде.

В тот же день в рентгеновском диапазоне была зарегистрирована вспышка максимального класса X2.1 — одна из самых сильных по мощности. Она произошла в активной группе пятен 4298 и продолжалась около 15 минут. Кроме того, в течение ночи зафиксированы две вспышки класса M — М2.5 и М2.1, что свидетельствует о повышенной солнечной активности.

Ученые уже прогнозируют, что в 2026 году возможно продолжение периода интенсивных вспышек и геомагнитных возмущений, так как Солнце приближается к пику своего 11-летнего цикла.