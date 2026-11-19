Неуловимая обитательница казахстанской степи неожиданно стала звездой фотоловушки. В национальном парке «Алтын-Эмель» камера запечатлела степную кошку, известную в Казахстане как «мәлін». Дикий зверь словно специально позировал перед объективом: смотрел прямо в камеру, отдыхал в тени и даже попал в кадр во время прыжка, передаёт BAQ.KZ.

Серию необычных снимков удалось получить с ноября 2025 года по июнь 2026 года. За это время скрытная хищница неоднократно появлялась перед фотоловушкой.

Причём камера фиксировала её в самых разных условиях: прохладными ночами при температуре около нуля градусов и в дневную жару, когда воздух прогревался до +31°C.

Степная кошка (Felis lybica ornata) внешне напоминает домашнюю, но отличается песочно-серой шерстью с тёмными пятнами, полосами на лапах и длинным хвостом с чёрными кольцами.

В дикой природе встретить такого зверя непросто. Степные кошки предпочитают одиночный образ жизни и наиболее активны ночью, стараясь избегать встреч с человеком.

Тем интереснее получилась серия кадров из «Алтын-Эмеля». Фотоловушка позволила увидеть редкие моменты повседневной жизни осторожной хищницы, которая обычно остаётся незамеченной.

Напомним, ранее в Маркакольском государственном природном заповеднике фотоловушка запечатлела бурого медведя, пришедшего к водоёму. На кадрах было видно, как животное подошло к воде и спокойно утолило жажду в естественной среде обитания.