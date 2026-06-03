Редкая вспышка высшего класса произошла на Солнце

Сегодня на Солнце произошла сильная вспышка высшего класса X1.0.

По данным специалистов Института прикладной геофизики, событие было зарегистрировано в рентгеновском диапазоне. Это самая мощная категория солнечных вспышек.

Последний раз вспышки такого уровня наблюдались 24 апреля.

Ранее учёные из лаборатории солнечной астрономии отмечали, что вероятность вспышки класса X в этот период была очень низкой – около 3%, однако событие всё же произошло.

Солнечные вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Каждый следующий класс означает увеличение мощности в 10 раз. Самые слабые относятся к классу A, а самые сильные – к классу X.

Такие вспышки иногда сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Если они достигают Земли, это может вызвать магнитные бури, которые влияют на работу спутников, связи и электросетей.