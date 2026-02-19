В Караганда произошло редкое для страны пополнение: в местный зоопарк прибыли три гиены — две самки и самец, сообщает BAQ.kz со ссылкой на порта ekaraganda.

Это молодые особи исчезающего вида, занесенного в Красную книгу. По данным администрации, подобных животных сейчас нет ни в одном другом зоопарке Казахстана.

Как рассказала директор учреждения Гульнара Адамбекова, хищники прибыли из Судана, некоторое время находились на передержке в армянском зоопарке Венера. Сейчас они проходят обязательный карантин и находятся под круглосуточным наблюдением специалистов. Состояние животных оценивается как стабильное: аппетит хороший, в рационе — говядина и курица.

По словам руководства, гиены пока испытывают стресс и стараются держаться в укрытии. Животные серого окраса с темными полосами и характерной гривой, передвигаются слегка сутулясь. Посетителей неизменно удивляют их специфические звуки, известные как "смех".

В природе гиены живут группами до 15 особей и обычно достигают возраста 15–18 лет. В зоопарке при хорошем уходе продолжительность жизни может увеличиться. Уже в марте их планируют перевести в новые вольеры по соседству с волками.

Еще одними новоселами стали гиеновидные собаки — самец и самка возрастом чуть более года. Эти теплолюбивые хищники также родом из Северной Африки. Они отличаются пятнистым окрасом и крупными ушами, способными улавливать звуки на значительном расстоянии.

Сотрудники отмечают дружелюбный характер животных, однако подчеркивают: несмотря на контактность, это дикие хищники. Сейчас они также находятся на карантине и получают мясной рацион с витаминными добавками.