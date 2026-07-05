Редкие музыкальные инструменты представили в Караганде в день домбры
Среди самых ценных экспонатов — домбры народных артистов Кали Байжанова и Жамили Шашкиной, знаменитого акына Доскея Алимбаева.
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Подлинные домбры выдающихся кюйши, артистов и народных мастеров представили в Караганде в честь Национального дня домбры. Уникальная выставка под открытым небом развернулась в Центральном парке культуры и отдыха. Жители и гости города смогли увидеть музейные экспонаты, которые редко покидают фондовые хранилища.
Посетители также увидели домбру поэта, кюйши и мастера народных музыкальных инструментов Шангерея Манабаева, изготовленную им собственноручно, инструмент известного представителя аркинской школы шертпе-кюя Кайроллы Садуакасова. Ещё один интересный экспонат — домбра кюйши Абикена Хасенулы, которую он подарил жителю села Успен в знак благодарности.
Организаторы рассказали об истории каждого инструмента и его владельце.
Посетители познакомились с биографиями выдающихся музыкантов и узнали интересные факты о развитии традиционного исполнительского искусства.
— Домбра народного артиста Кали Байжанова сегодня находится в Каркаралинском районном историко-краеведческом музее, где бережно сохраняют память о выдающемся исполнителе и его вкладе в популяризацию казахской народной песни. Инструмент народной артистки Жамили Шашкиной областному историко-краеведческому музею подарило Карагандинское музыкальное училище имени Таттимбета, в фонд музея он поступил в 1994 году. Домбра Шангерия Манабаева, изготовленная самим мастером в 1967-м, была передана в Шетский районный археолого-этнографический музей в 1990 году, — рассказала экскурсовод Карагандинского областного историко-краеведческого музея Диана Балтабаева.
По словам организаторов, главная цель выставки — популяризация национального музыкального наследия Казахстана, сохранение традиций кюевого искусства и знакомство жителей с уникальными музейными реликвиями.
Выставка стала одним из центральных событий празднования Национального дня домбры в Караганде, позволив посетителям прикоснуться к истории национального инструмента, который на протяжении веков остается символом казахской культуры.
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