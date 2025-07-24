Археологи Атырауского университета имени Х.Досмухамедова сделали уникальное открытие: во время раскопок на древнем городище "Ақтөбе-Лаэти" были найдены редкие серебряные монеты, датируемые XIII веком — эпохой правления хана Менгу-Темира, одного из могущественных правителей Золотой Орды, передает BAQ.KZ.

По словам археолога Амангельды Мугаулы, на одной стороне монет чётко различимы тамги Менгу-Темира, а на другой — китайские иероглифы. Такое сочетание, по мнению специалистов, может быть связано с политическим пленником Номуханом, сыном Хубилая, оказавшимся в Улусе Джучи после междинастийных конфликтов потомков Чингисхана.

Историческую значимость находки подтвердил и профессор-нумизмат из России Павел Николаевич Петров. Он подчеркнул, что монеты относятся ко второй половине XIII века и являются редчайшим образцом монетного искусства той эпохи.

Кроме монет, археологи обнаружили и глиняный сосуд "Тагара", сохранившийся в идеальном состоянии. Уникальные находки были сделаны на территории размером 500 квадратных метров в пределах городища, занимающего в целом 53 гектара.

Раскопки проводятся по заказу Атырауского областного центра по изучению историко-культурного наследия. Руководитель центра Толыбай Достыбаев отметил, что "Ақтөбе-Лаэти" уже несколько лет является объектом пристального внимания ученых, а в будущем здесь планируется создать музей под открытым небом.

В археологических исследованиях активно участвуют и студенты-историки Атырауского университета, для которых это стало уникальной практикой по прикосновению к живой истории. Все найденные артефакты сейчас переданы в университетскую лабораторию для дальнейшего изучения и реставрации.