В провинции Сычуань на юго-западе Китая палеонтологи нашли более 20 следов динозавров и других древних позвоночных, возраст которых оценивается примерно в 200 миллионов лет, передает BAQ.KZ со ссылкой на China Daily. Отпечатки на скальном обрыве в городе Дуцзянъянь случайно заметил турист, а позже их подлинность подтвердила команда исследователей под руководством доцента Китайского университета геонаук Син Лида. Это первое подобное открытие в данном районе.

Среди обнаруженных отпечатков — следы тероподов разных размеров, оставленные хищными динозаврами, а также редкие хиротерийные следы, напоминающие отпечаток человеческой ладони и относящиеся к ранним архозаврам. Как отмечают учёные, следы залегают в четырёх разных слоях породы, что указывает на длительное присутствие динозавров в этой местности.

Помимо следов, палеонтологи нашли фрагменты окаменевшей древесины: упавшие стволы и сохранившиеся вертикальные пни. Эти материалы помогают лучше представить экосистему, существовавшую здесь более 200 миллионов лет назад. Специалисты считают, что находка даст новый импульс изучению ранних этапов эволюции динозавров в Китае.