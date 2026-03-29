Сегодня на территории ГНПП «Алтын-Эмель» прошло экологическое мероприятие — в дикую природу выпустили соколов-балобанов, передает BAQ.kz.

Событие состоялось в рамках проекта «Восстановление популяции сокола-балобана на юго-востоке Казахстана», который будет реализовываться в 2026–2028 годах. Его главная цель — увеличить численность редкой птицы, занесённой в Красную книгу Казахстана, сохранить биоразнообразие и поддержать экологический баланс.

В программе мероприятия был торжественный выпуск птиц, экологические лекции, экскурсии по территории национального парка, а также познавательные активности. Участникам рассказали о наблюдении за птицами и показали, как специалисты отслеживают их состояние в природе.

В мероприятии приняли участие представители территориальной инспекции области Жетісу, Института зоологии, питомника «Сункар», ГНПП «Алтын-Эмель» и ветеринарной службы региона. Также среди гостей были представители Саудовской Аравии.

Ожидается, что реализация проекта поможет увеличить численность сокола-балобана в дикой природе, укрепит экосистему региона и повысит интерес общества к вопросам охраны окружающей среды.