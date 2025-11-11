  • 11 Ноября, 09:29

Редкий бурый медведь попал в объектив фотоловушки в нацпарке "Алтын-Эмель"

Фото: скриншот из видео

В Национальном парке "Алтын-Эмель" во время регулярного экологического мониторинга фотоловушка зафиксировала Тянь-Шаньского бурого медведя (Ursus arctos isabellinus) — один из самых редких и охраняемых видов Казахстана, передает BAQ.KZ.

Этот подвид бурого медведя занесён в Красную книгу РК и находится под особой охраной. Появление животного в объективе свидетельствует о благоприятном состоянии экосистем в высокогорных районах парка.

В администрации нацпарка отметили, что такие наблюдения становятся результатом системной работы по сохранению биоразнообразия и мониторингу дикой природы.

 
 
 
 
 
