Редкий бурый медведь попал в объектив фотоловушки в нацпарке "Алтын-Эмель"
Сегодня, 09:06
Фото: скриншот из видео
В Национальном парке "Алтын-Эмель" во время регулярного экологического мониторинга фотоловушка зафиксировала Тянь-Шаньского бурого медведя (Ursus arctos isabellinus) — один из самых редких и охраняемых видов Казахстана, передает BAQ.KZ.
Этот подвид бурого медведя занесён в Красную книгу РК и находится под особой охраной. Появление животного в объективе свидетельствует о благоприятном состоянии экосистем в высокогорных районах парка.
В администрации нацпарка отметили, что такие наблюдения становятся результатом системной работы по сохранению биоразнообразия и мониторингу дикой природы.
