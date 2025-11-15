Фотоловушки Катон-Карагайского государственного национального природного парка порадовали редкими кадрами дикой природы, передает BAQ.KZ. На этот раз камеры запечатлели редкого манула, сибирского горного козла и алтайского улара.

Манул — одна из самых скрытных кошек на планете — обитает в труднодоступных районах и практически никогда не выходит на открытые места в дневное время. По словам сотрудников отдела науки и экологического мониторинга парка, хищник осторожно обходит территорию в поисках пищи, а его сверкающий взгляд в объектив стал настоящей находкой.

Для специалистов такие кадры являются важным доказательством того, что манул продолжает обитать в горных экосистемах Восточного Казахстана.