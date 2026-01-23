По итогам 2025 года доходность пенсионных активов под управлением Национального банка Казахстана оказалась ниже уровня инфляции. Согласно обзору инвестиционной деятельности ЕНПФ за декабрь, доходность составила 7,43% при инфляции 12,3%, передает BAQ.KZ.

Подобная ситуация возникает нечасто. За последние десять лет пенсионные накопления проигрывали инфляции по итогам года лишь три раза — в 2016, 2022 и 2025 годах.

В ЕНПФ при этом отмечают, что объективно оценивать инвестиционный доход целесообразно на более длительном горизонте. Такая формулировка появилась в обзорах на фоне отрицательной доходности в первые месяцы 2025 года. Ранее в аналогичных документах рекомендовалось анализировать период не менее одного года.

В Нацбанке поясняют, что в 2025 году на доходность пенсионных активов негативно повлияли два ключевых фактора: укрепление тенге к доллару США, что привело к отрицательной курсовой переоценке, а также снижение рыночной стоимости государственных ценных бумаг Минфина РК на фоне роста инфляции и инфляционных ожиданий.

Под управлением НБРК находится 99,6% всех пенсионных активов без учёта ОПВР — 25,1 трлн тенге из 25,2 трлн. Инвестиционный доход, обеспеченный регулятором за год, составил 1,77 трлн тенге.

При этом остальные пять управляющих пенсионными активами, контролирующие значительно меньшие объёмы средств, показали более высокую доходность, чем НБРК. Лишь одному из них удалось превысить уровень инфляции.