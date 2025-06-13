Редкий снежный барс попал в фотоловушку в нацпарке
На видео видно, что барс регулярно обследует свою территорию.
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В Государственном национальном природном парке "Көлсай көлдері" впервые за долгое время зарегистрировано появление снежного барса - редкого хищника, занесённого в Красную книгу Казахстана, передает BAQ.KZ. Уникальные кадры удалось получить с помощью фотоловушки длительного действия, установленной в труднодоступных местах парка.
На видео видно, как грациозный барс внимательно обследует свою территорию, демонстрируя характерные для вида повадки и поведение. По оценкам специалистов, этот хищник проживает в районе парка уже около четырёх месяцев, что свидетельствует о стабильности и благоприятных условиях среды обитания.
Для учёных и экологов такие данные имеют огромное значение - они помогают лучше понять особенности жизненного цикла и миграционных маршрутов снежного барса, а также выработать эффективные меры по охране этого исчезающего вида. Факт появления барса в "Көлсай көлдері" вселяет надежду на сохранение уникальной природы региона и биоразнообразия Казахстана.
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