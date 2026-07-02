В Катон-Карагайском государственном национальном природном парке фотоловушка зафиксировала еще одного снежного барса, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в администрации парка, речь идет не о самке с тремя котятами, кадры которой были опубликованы ранее. Новый снимок подтверждает, что на территории парка обитают и другие особи этого редкого хищника.

Несмотря на метель и плохую видимость, снежный барс попал в объектив фотоловушки.

В нацпарке отметили, что опубликованы как оригинальные фотографии, так и изображения с улучшенной четкостью, обработанные с помощью искусственного интеллекта. При этом обработка использовалась только для повышения качества изображения и не изменяла содержание снимков.