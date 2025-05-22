На территории Государственного национального природного парка "Сайрам-Угам" в Южном Казахстане вновь зафиксирован один из самых редких и охраняемых хищников страны -Тянь-Шаньский бурый медведь, передает BAQ.KZ со сылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира.

Уникальные кадры с участием краснокнижного животного были сделаны фотоловушкой, установленной ещё в конце апреля. Это очередное подтверждение того, что популяция Тянь-Шаньского бурого медведя, несмотря на уязвимый статус, постепенно восстанавливается. По данным специалистов, численность этих хищников в пределах национального парка в последние годы демонстрирует стабильный рост.

Тянь-Шаньский бурый медведь включён в Красную книгу Казахстана и является одним из символов биоразнообразия горных экосистем страны. Эти медведи - редкие, скрытные и мощные обитатели труднодоступных горных районов.

Вместе с тем, представители Комитета призвали посетителей парка к осторожности.

"В связи с этим сотрудники национального парка предупреждают посетителей о необходимости соблюдать меры безопасности при встрече с медведями и избегать любых действий, которые могут беспокоить животное", - подчеркнули в Комитете.

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