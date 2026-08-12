Редкое полное солнечное затмение соберет тысячи туристов в Европе
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
12 августа над частью Европы пройдет редкое полное солнечное затмение. Лучше всего его будет видно в Испании и Исландии, куда ради нескольких минут полной темноты уже съехались тысячи туристов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bloomberg.
Для большей части материковой Испании это первое полное солнечное затмение более чем за 120 лет. В Исландии подобное явление в последний раз наблюдали в 1954 году.
Наплыв туристов заметно поднял цены. В отдельных районах Испании гостиничные номера подорожали в 7,5 раза. Жители сдают террасы, сады и квартиры с видом на затмение, а специальные туры и поездки раскупили заранее.
В Исландии жилье вдоль полосы затмения практически распродано. В районе Вестфьордов полная фаза продлится чуть больше двух минут.
В Испании затмение начнется незадолго до заката. Во время полной фазы небо на несколько минут потемнеет, станет прохладнее, а на небе могут стать видны яркие планеты и звезды.
К событию власти Испании бесплатно раздали около 2 млн специальных защитных очков. Обычные солнцезащитные очки для наблюдения за затмением не подходят.
Самое читаемое
- После 11 лет учебы на «отлично» выпускницу из Мангистау не включили в список «Алтын белгі»
- Присяжные оправдали многодетную мать по делу об убийстве мужа
- Гибель шести рабочих: троих подозреваемых задержали в Павлодарской области
- Штормовое предупреждение объявлено по всему Казахстану на 12 августа
- Кремль поручил регионам найти 409 тысяч контрактников - СМИ