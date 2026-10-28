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Реджеп Тайип Эрдоган лично встретил Касым-Жомарта Токаева в аэропорту Анкары

28 Октября 2026, 19:58
АВТОР
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Aqorda 28 Октября 2026, 19:58
28 Октября 2026, 19:58
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Фото: Aqorda

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Турцию. В аэропорту Этимесгут в Анкаре Главу государства лично встретил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По информации Акорды, по случаю прибытия казахстанского лидера в аэропорту был выстроен почетный караул.

Визит проходит в официальном формате.

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