Депутаты Мажилиса РК рассмотрели проект Закона Республики Казахстан «О психологической деятельности» и приняли его в первом чтении, передает BAQ.KZ.

В рамках закона в Казахстане планируется установить единые правила работы психологов.

Предусматривается создание государственного реестра психологов - работать по профессии смогут только специалисты, включенные в этот реестр.

Также будут закреплены права и обязанности психологов и граждан, обращающихся за психологической помощью. Это касается соблюдения конфиденциальности, получения информированного согласия и соблюдения профессиональных и этических норм.

Законопроектом отдельно определяется, что психологическая помощь не относится к медицинской деятельности. Психологам будет запрещено назначать медикаментозное лечение.

Представляя законопроект, депутат Айна Мусралимова, отметила что законопроектом вводится комплексная система требований. Это, в первую очередь, наличие базового высшего образования, прохождение аккредитованной программы профессиональной переподготовки, соответствие требованиям профессионального стандарта, обязательное подтверждение квалификации, а также обязательное включение в государственный реестр психологов, который будет сформирован.

Депутат отметила, что изменения позволят устранить псевдоспециалистов, обеспечить единый профессиональный стандарт и повысить уровень доверия граждан к психологической помощи.