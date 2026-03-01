Референдум – 2026: Как будет формироваться новый Курултай
Подробно обсудим плюсы и специфику однопалатного Парламента.
Сегодня 2026, 11:00
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 11:00Сегодня 2026, 11:00
148Фото: BAQ.kz
Гостем нового выпуска программы "Важная тема" стал Арман Токтушаков, эксперт Института мировой экономики и политики. Вместе с ним мы обсудили грядущий референдум по новой Конституции. Как всенародное голосование помогает сформировать сильное гражданское общество? И почему формат однопалатного Парламента будет способствовать развитию законодательства? Подробности узнаете в новом видео на BAQ.kz.
Самое читаемое
- Президент Казахстана направил послания главам арабских стран с выражением поддержки
- 6 инвестпроектов запустят в Актобе
- Токаев поручил Совету Безопасности представить план экстренных мер в связи с ситуацией вокруг Ирана
- Пятерых пострадавших при взрыве в Щучинске транспортируют санавиацией в Астану
- 6 семей погибших при взрыве в Щучинске уже получили выплаты в размере 2 млн тенге