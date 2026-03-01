Гостем нового выпуска программы "Важная тема" стал Арман Токтушаков, эксперт Института мировой экономики и политики. Вместе с ним мы обсудили грядущий референдум по новой Конституции. Как всенародное голосование помогает сформировать сильное гражданское общество? И почему формат однопалатного Парламента будет способствовать развитию законодательства? Подробности узнаете в новом видео на BAQ.kz.