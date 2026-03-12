Референдум даёт возможность напрямую повлиять на будущее страны - Асель Баденова
Активисты Жаңа адамдар ежедневно выбирают патриотизм как образ жизни.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Лидер движения Жаңа адамдар Асель Баденова выступила с обращением к казахстанцам, отметив что предстоящий референдум даёт возможность напрямую повлиять на будущее страны и внести свой вклад в принятие новой Конституции. Сегодня Казахстан находится на этапе важных общественных изменений, когда участие граждан становится ключевым фактором развития страны, передает BAQ.KZ.
Новая Конституция рассматривается как основа дальнейшего развития государства — по пути прогресса, цивилизации, технологического прорыва, цифровизации и развития искусственного интеллекта. Казахстан выделяется на мировой арене своими принципами открытости, межкультурного согласия и миролюбия. Терпимость к различным культурам и религиям, единства в многообразии и созидательный патриотизм остаются важными ценностями общества. Эти принципы формируют образ страны, которая стремится к развитию, устойчивости и укреплению гражданского участия.
Активисты Движения Жаңа адамдар по всей стране ежедневно выбирают патриотизм как образ жизни, в своей деятельности транслируют идею участия общества в ключевых государственных процессах и призывают казахстанцев воспользоваться своим правом голоса.
"Нам нужен Развитый Казахстан! Я голосую за новую конституцию и призываю вас всех поддержать этот проект на референдуме 15 марта!
Референдум — это момент, когда каждый гражданин может сказать: я участвовал в принятии решений о будущем своей страны. Голос каждого имеет значение, ведь именно участие общества определяет направление развития страны", - отметила Асель Баденова.
Самое читаемое
- Где открыли и где закрыли трассы в Казахстане из-за метели
- Около 165 млрд тенге утильсбора направили на поддержку автопрома
- 12 участков трасс закрыли в Казахстане из-за непогоды
- Самолет со 140 людьми на борту совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета
- Новый завод по переработке шерсти могут построить за $10 млн