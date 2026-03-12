Лидер движения Жаңа адамдар Асель Баденова выступила с обращением к казахстанцам, отметив что предстоящий референдум даёт возможность напрямую повлиять на будущее страны и внести свой вклад в принятие новой Конституции. Сегодня Казахстан находится на этапе важных общественных изменений, когда участие граждан становится ключевым фактором развития страны, передает BAQ.KZ.

Новая Конституция рассматривается как основа дальнейшего развития государства — по пути прогресса, цивилизации, технологического прорыва, цифровизации и развития искусственного интеллекта. Казахстан выделяется на мировой арене своими принципами открытости, межкультурного согласия и миролюбия. Терпимость к различным культурам и религиям, единства в многообразии и созидательный патриотизм остаются важными ценностями общества. Эти принципы формируют образ страны, которая стремится к развитию, устойчивости и укреплению гражданского участия.

Активисты Движения Жаңа адамдар по всей стране ежедневно выбирают патриотизм как образ жизни, в своей деятельности транслируют идею участия общества в ключевых государственных процессах и призывают казахстанцев воспользоваться своим правом голоса.