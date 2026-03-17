Референдум как показатель политической вовлеченности граждан в принятие государственных решений
Сегодня 2026, 18:52
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: Акорда
Референдум в Казахстане позволяет зафиксировать несколько важных тенденций в общественно-политическом развитии. В первую очередь надо отметить, что высокая явка в 73,12% и подавляющая доля проголосовавших «за» (87,15%) демонстрируют итог активной информационно-разъяснительной работы. Граждане отнеслись к голосованию как к действительно значимому событию странового масштаба. На многих участках наблюдались очереди, люди охотно шли реализовать свое конституционное право, что само по себе стало показателем высокой вовлеченности общества. У казахстанцев сформировалось понимание важности предложенных конституционных изменений, затрагивающих фундаментальные принципы государственного устройства.
Отдельного внимания заслуживает сам формат голосования. В отличие от электоральных кампаний, связанных с голосованием за конкретных политических акторов, референдум предполагает отношение граждан к нормативному документу, задающему долгосрочные рамки развития государства. Именно поэтому участие в нем может интерпретироваться как содержательная форма включенности в вопросы будущего страны.
Вместе с тем, широкая поддержка также отражает высокий уровень доверия к текущему курсу политических реформ. Итог референдума выглядит закономерным и является признаком доверия граждан к политике и реформам Главы государства. В этом смысле принятие новой Конституции следует оценивать как одобрение президентского курса на институциональное обновление, модернизацию политической системы и укрепление устойчивости государства.
Важно и то, что голосование прошло в спокойной атмосфере, без серьезных нарушений, а сам процесс был грамотно организован, что отмечали международные наблюдатели и представители избирательных органов других стран.
В целом прошедший референдум продемонстрировал достаточно высокий уровень политической вовлеченности граждан. Он показал, что общество готово включаться в процесс обсуждения вопросов, связанных с базовыми принципами устройства государства.
Амина Косбаева, главный эксперт Института евразийской интеграции.
Самое читаемое