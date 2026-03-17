Референдум в Казахстане позволяет зафиксировать несколько важных тенденций в общественно-политическом развитии. В первую очередь надо отметить, что высокая явка в 73,12% и подавляющая доля проголосовавших «за» (87,15%) демонстрируют итог активной информационно-разъяснительной работы. Граждане отнеслись к голосованию как к действительно значимому событию странового масштаба. На многих участках наблюдались очереди, люди охотно шли реализовать свое конституционное право, что само по себе стало показателем высокой вовлеченности общества. У казахстанцев сформировалось понимание важности предложенных конституционных изменений, затрагивающих фундаментальные принципы государственного устройства.

Отдельного внимания заслуживает сам формат голосования. В отличие от электоральных кампаний, связанных с голосованием за конкретных политических акторов, референдум предполагает отношение граждан к нормативному документу, задающему долгосрочные рамки развития государства. Именно поэтому участие в нем может интерпретироваться как содержательная форма включенности в вопросы будущего страны.